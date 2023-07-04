Ливни в Петербурге вывели на городские улицы огромных слизней

Росприроднадзор предупредил петербуржцев, что на в городе «проснулись» испанские слизни. Они вырастают до 10-12 см длиной и могут являться переносчиками паразитов.

Ливни в Петербурге стали причиной появления брюхоногих моллюсков, которых называют португальским, испанским или лузитанским слизнем. Как отмечают в росприроднадзоре, слизни достигают 10-12 см длиной, имеют оранжевый окрас и рога. Размножаются такие представители фауны в некошеной траве и на сорняках.

«В жару слизней становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском», — предупреждают эксперты.

Если встреча со слизнем все же произошла, лучше не трогать его руками- они могут переносить личинки паразитов и инфекции. Если все же такой «тесный» контакт произошел — нужно сразу же тщательно вымыть руки с мылом.

Ранее Росприроднадзор начал расследование из-за химических выбросов в реку Славянка.