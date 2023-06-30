Росприроднадзор начал расследование из-за химических выбросов в реку Славянка

Северо-Западное отделение Росприроднадзора начало расследование после обнаружения загрязнения реки Славянка в Пушкинском районе Петербурга. Вода покрылась белым налетом и начала неприятно пахнуть.

Жители Пушкинского района Петербурга обратились в Росприроднадзор из-за сброса загрязненных сточных вод через безыменный ручей в реку Славянка. Заявители отметили, что вода приобрела белесый оттенок, а также неприятный химический запах.

«Обследовано русло ручья. Обнаружена труба, по которой, предположительно, и происходит сброс», — рассказали в Северо-Западном отделении ведомства.

Специалисты взяли пробы воды, чтобы проверить на содержание металлов, соединений группы азота и фосфора, а также на токсичность.

Ранее Росприроднадзор пояснил, почему пожелтел Финский залив. Горожане заметили странный налет на берегу водоема.