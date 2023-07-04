В Петербурге могут продлить «заморозку» закона о сносе «хрущевок»

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Фото: Baltphoto

Спикер ЗакСа Бельский допустил, что в Петербурге могут продлить мораторий на некоторые положения закона о КРТ, если решения не будет принято до конца действия документа.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский отметил, что приостановка некоторых положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ) может быть продлена. Такое предположение он сделал в эфире программы «Итоги дня» на 78-м телеканале.

Бельский отметил, что в настоящий момент депутаты Госдумы поддерживают все изменения в закон о сносе «хрущевок». Однако спикер ЗакСа отмечает, что «если те решения, которые тревожат жителей, не будут приняты, мы будем просить губернатора о продлении моратория».

Ранее стало известно, приостановка действия закона о реновации в Петербурге остановила падение цен на квартиры в «хрущевках».

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