В Петербурге бывший пилот отсудил у авиакомпании около 700 тысяч рублей из-за заболевания

Бывший пилот, получивший профессиональное заболевание, подал в суд на авиакомпанию «Россия» из-за задолженности по выплатам за вред здоровью — мужчине не доплатили почти 700 тысяч рублей.

Московский районный суд рассмотрел иск бывшего пилота к АО «Авиакомпания «Россия» о взыскании задолженности по возмещению вреда здоровью и компенсации морального вреда.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, истец работал в компании с 1992 года, а потом уволился, получив профессиональное заболевание — он на 30% утратил работоспособность.

«Истец полагал, что работодатель должен выплатить ему разницу между утраченным заработком и ежемесячными страховыми выплаты, отказ работодателя в выплате полагал необоснованным», — рассказали в суде.

В итоге бывшему пилоту выплатят 698 808 рублей задолженности, а также сто тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее следователи начали проверку из-за травмирования ребенка на теплоходе в Петербурге.