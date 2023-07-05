Дворцовый мост в Петербурге снова разведут под классические произведения

В Петербурге продолжается разводка Дворцового моста под звуки классических произведений. Шоу «Поющие мосты» порадует горожан и гостей города в ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 июля.

Традиционно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Петербурге разведут Дворцовый мост под аккомпанемент классической музыки. Мероприятие посвятят Дню семьи, любви и верности.

Так, с 7 на 8 и с 8 на 9 июля «Поющие мосты» пройдут под звуки композиций из балетов Петра Чайковского, гости мероприятия услышат произведения Михаила Глинки и Александра Грибоедова, а также Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и Андрея Петрова.

Напомним, что Дворцовый мост под музыку разводят каждую неделю в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Начало совпадает с основным графиком разводки — страт назначен на 01:10. Музыка звучит ровно пять минут.

Ранее стало известно, что на Малой Садовой улице открылась выставка ко Дню семьи, любви и верности.