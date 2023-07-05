Прокуратура подключилась к делу о крупном пожаре на предприятии по улице Салова

В Петербурге загорелась готовая продукция на территории завода пластмассовых изделий. Пожарные борются с возгоранием удвоенным штатом. К ситуации подключилась прокуратура.

В Петербурге 5 июля случился пожар на территории завода по улице Салова, 27. Пламя охватило 400 квадратных метров, на месте работают пожарные в двойном составе.

«Прокуратура Фрунзенского района контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой органами МЧС по факту возгорания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в пресс-службе МЧС, сообщения о пострадавших не поступали. Пламя вспыхнуло в 13:01, на 14:07 пожарные продолжают бороться со стихией.

Ранее прокуратура поставила на контроль ход выяснения обстоятельств пожара на мыловаренном и стеариновом заводе А.М. Жукова.