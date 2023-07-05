Музыка и онлайн: абоненты билайна использовали более 2,5 тысяч Гб на музыкальном фестивале

Erid: LjN8K4McU

Пройти онлайн квест, чтобы получить подарок, отправить друзьям видео с концерта или открыть карту местности – все эти вещи были важными составляющими VK Fest. Чтобы гостям мероприятия было комфортно не только в офлайн, но и в онлайн пространстве, оператор билайн улучшил связь на территории фестиваля.

Билайн установил дополнительное временное оборудование. Благодаря этому, клиенты могли за секунды отправлять в социальные сети фотографии и видео с любимыми исполнителями или вести прямые эфиры из толпы. Кроме того, качественная связь – это возможность найти друг друга, если вдруг оказались на разных концах территории мероприятия. Всего абоненты билайна потратили на фестивале более 2.5 тысяч Гб мобильного интернета. Этого хватит, чтобы загрузить в Интернет около 2 миллионов фото. Больше всего трафика через сеть билайна в оба дня прошло вечером – в 17 и 18 часов.

Из-за большого скопления людей трафик, а значит и нагрузка на сеть, возрастают в разы. Благодаря установленному оборудованию, гости мероприятия и жители соседних домов продолжили комфортно пользоваться сервисами оператора.

Реклама: ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», beeline.ru