В Петербурге начали тестировать белорусский электробус-«гармошку»

В Петербурге начали тестировать белорусский электробус-&#171;гармошку&#187;
Фото: комитет по транспорту

В Петербурге появился очередной электробус, который начали тестировать в Приморском районе. Белорусская «гармошка» посоревнуется производительностью с аналогами из Вологды.

Жители Приморского района смогут оценить новый автобус, работающий от заряда аккумуляторов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в тестовом режиме по городским дорогам будет кататься электробус белорусского производства.

Общественный транспорт будет соревноваться по производительности с «коллегой» из Вологды, который также прибыл в город для тестирования. Машины, которые покажут лучший результат, в итоге сформируют автобусный парк в районе Ржевки.

Оценить новый экологически чистый автобус большого класса можно будет на маршруте №127, который тянется от Коломяг до Арцеуловской аллеи. Повстречать его можно будет на улицах Петербурга до начала сентября.

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