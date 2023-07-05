В Петербурге начали тестировать белорусский электробус-«гармошку»

В Петербурге появился очередной электробус, который начали тестировать в Приморском районе. Белорусская «гармошка» посоревнуется производительностью с аналогами из Вологды.

Жители Приморского района смогут оценить новый автобус, работающий от заряда аккумуляторов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в тестовом режиме по городским дорогам будет кататься электробус белорусского производства.

Общественный транспорт будет соревноваться по производительности с «коллегой» из Вологды, который также прибыл в город для тестирования. Машины, которые покажут лучший результат, в итоге сформируют автобусный парк в районе Ржевки.

Оценить новый экологически чистый автобус большого класса можно будет на маршруте №127, который тянется от Коломяг до Арцеуловской аллеи. Повстречать его можно будет на улицах Петербурга до начала сентября.