Терапевт объяснила, почему опасно прикладывать подорожник к ране

Терапевт объяснила, почему опасно прикладывать подорожник к ране
Фото: Unsplash

Знакомое с детство правило о том, что к ране можно приложить подорожник, оказалась ложной. Терапевт Анна Ратникова предупредила о заболевании, которое может довести до летального исхода.

Прикладывать подорожник к открытой ране не стоит, отметила терапевт Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Дело в том, что подорожник контактирует с почвой, где живут опасные бактерии. В частности, можно встретиться с Clostridium tetani или «столбняком».

Если бактерия с подорожника попала в рану, то после завершения инкубационного периода (одна-две недели) начинается внезапное проявление болезни — нейротоксин Clostridium tetani опасен и вызывает судороги. Летальность от «столбняка» составляет 70%.

Отметим при этом, что опасен не сам подорожник, а фрагменты почвы, которые остаются на листиках.

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