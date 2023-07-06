На ЗСД над Финским заливом фура перегородила проезд

В Санкт-Петербурге после 12 часов дня в четверг, 6 июля, на внешнем диаметре ЗСД случилась небольшое дорожно-транспортное происшествие, из-за которого в настоящее время перекрыто движение транспорта. На участке трассы над Финским заливом развернуло фуру.

Машина перекрыла все полосы движения в одном направлении, из-за чего на дороге образовался затор. Видео с места происшествия поделились очевидцы случившегося в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»‎.

По данным «Яндекс.Карт», пробки на участке аварии достигают семи баллов.

Обратное движение продолжается, но разгрузить вторую сторону пока не получилось. Сейчас не месте случившегося работают специалисты. Ожидается, что в скором времени фуру вернут в нормальное положение, а движение возобновят, но пока автомобилисты не могут двигаться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные пробки и заторы при движении по КАД и Приморскому проспекту.