В Петербурге клещи за неделю покусали больше сотни детей

В Санкт-Петербурге за прошедшие семь дней до четверга, 6 июля, клещи покусали 528 человек. В числе пострадавших от насекомых горожан оказался сразу 101 ребенок.

В черте города было зарегистрировано 85 случаев укусов клещей. Лидером отказался Курортный район с 30 укушенными, далее следуют Пушкинский (17 человек) и Приморский (7) районы. Остальные случаи произошли за пределами северной столицы.

После проведения проверок клещевой энцефалит подтвердился у пяти горожан. Еще 14 человек заразились клещевым боррелиозом. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В городе на Неве продолжается активная вакцинация против клещевого энцефалита. За указанный отчетный период было привито 667 человек, в том числе 341 ребенок.

Ранее сообщалось, что у петербургских клещей обнаружили боррелиоз и анаплазмоз.