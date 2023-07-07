Песков рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка в Петербурге

Песков рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка в Петербурге
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В РФ активно готовятся к предстоящему саммиту Россия — Африка, который пройдет уже 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. Ход событий прокомментировал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подготовка к важному политическому событию продолжается. Ожидается, что саммит станет весьма представительным мероприятием с насыщенной повесткой дня и со множеством мероприятий на полях, пишет ТАСС.

Владимир Путин так же примет участие в саммите в Санкт-Петербурге. В северной столице России пройдет череда значимых встреч с представителями африканских государств. Повестка и направленность предстоящих мероприятий еще обсуждаются.

Напомним, что грядущий саммит станет уже вторым в своем роде. Первый прошел в Сочи в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков рассказал о проведении ПМЭФ-2023 в Петербурге.

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