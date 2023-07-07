Проспект Просвещения в Петербурге затопило из-за поломки рукава водоснабжения

В Санкт-Петербурге в пятницу, 7 июля, на проспекте Просвещения возле жилого дома случилась авария на объекте сетей водоснабжения. Участок возле жилых домов серьезно залило водой, на что массово начали жаловаться горожане.

На место происшествия выехали сотрудники ответственной службы. В ходе проверок удалось установить, что на проспекте повредился рукав временного водоснабжения, установленного на два жилых дома на время замены участка водопроводной магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

У горожан наблюдались неполадки с водоснабжением в жилых домах. В настоящее время абонентам уже вернули воду, а рукав заменили. Воду, затопившую улицы, сейчас активно убирают.

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