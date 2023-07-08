Двое детей утонули в Подмосковье из-за опасной рыбалки

В Подмосковной Истре утонули два подростка. Ребята отправились на рыбалку, однако один из мальчиков не удержался и упал в воду. Ему на помощь бросился друг, но двое детей не смогли больше выплыть на поверхность.

Прокуратура Московской области начала проверку после происшествия в Истре. Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 7 июля в пожарном водоеме СНТ «Луна — 2» обнаружили тела двух детей восьми и шести лет.

По предварительной информации, мальчики катались на велосипеде, а потом увидели водоем. Решив половить рыбу, дети слишком близко подошли к воде — один из них не удержался и упал в воду. Желая помочь товарищу, за ним прыгнул и второй ребенок. Однако выплыть друзьям уже не было суждено.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует прокуратура.

Ранее в Петербурге утонул ребенок из-за опасных ныряний на Октябрьской набережной.