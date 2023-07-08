Петербуржцам рассказали о самых опасных аллергенах

Петербуржцам рассказали о самых опасных аллергенах
Фото: Baltphoto

Аллергия является одним из самых распространенных заболеваний на Земле — от некоторых продуктов и условий страдают 40% населения планеты. И эта цифра, по прогнозам специалистов, продолжит увеличиваться.

Чаще всего аллергики получают от своего организма массу неприятных симптомов из-за пыльцы, пыли, шерсти, плесени, эпителия, химических веществ, лекарств и продуктов жизнедеятельности животных.

Еда также является частым аллергеном. Самыми «популярными» в этом плане являются реакции на яйца, молоко, арахис, лесные орехи, морепродукты, сою, пшеницу и рыбу. Самыми опасными при этом считаются арахис, молоко и морепродукты.

В Роспотребнадзоре отметили, что, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, XXI век станет веком аллергии, так как число заболевшим с каждым годом увеличивается.

Ранее петербуржцев предупредили об опасных свойствах арбуза.

аллергия здоровье Роспотребнадзор


 

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