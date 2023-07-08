Бастрыкин проверил в Петербурге стройку Культурного центра СК

Глава Следственного комитета прибыл в Петербург, чтобы проверить ход строительства зданий образовательных организаций и Культурного центра ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинспектировал ход работ, которые выполняются для ведомства в Петербурге. Так, руководитель СК приехал на набережную Мойки, чтобы осмотреть помещения ведомственной академии и Культурного центра.

Кроме того, Бастрыкин особое внимание уделил проблеме сохранения исторического облика Петербурга. «Председатель СК России вновь обратил внимание присутствующих на необходимость сохранения архитектурно-исторического облика Санкт-Петербурга при оформлении зданий и помещений», — отметили в пресс-службе.

Ранее градозащитники Петербурга обратились к Бастрыкину после сноса фабрики «Братья Варгунины».