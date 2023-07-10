В Петербурге задержали зарезавшего возлюбленного бывшей девушки полицейского

В Управление собственной безопасности Главка Санкт-Петербурга доставлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кудрово. Злоумышленник сам сдался полиции в понедельник, 10 июля.

Установлено, что бывший сожитель 27-летней жительницы Кудрово вломился к ней в квартиру и избил ее нового возлюбленного. Потерпевший получил серьезные телесные повреждения и скончался во время реанимации. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас по факту произошедшего проводится разбирательство. Известно, что подозреваемым в преступлении оказался полицейский, которому не понравился новый молодой человек бывшей девушки. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT». ‎

Злоумышленник пришел с повинной в свой же родной отдел. Детали происходящего уточняются.

Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области на кладбище избил своего собутыльника доской.