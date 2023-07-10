В Петербурге поезд сбил женщину и пересекавшего пути на велосипеде горожанина

В Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде станции «Старая деревня» 23-летний мужчина пострадал под поездом. Горожанин пересекал пути на запрещающий сигнал светофора на велосипеде. В настоящее время по факту случившегося проводится разбирательство, пострадавший находится в больнице с травмами.

Место происшествия уже осмотрели следователи. Сейчас назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить причины и условия травмирования горожанина. Об этом рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Также на станции Белоостов под поездом пострадала женщина 1948 года рождения, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте. Горожанку госпитализировали, ей оказывается вся требуемая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что с Санкт-Петербурге на проспекте Авиаконструкторов женщина попала под трамвай.