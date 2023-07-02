На проспекте Авиаконструкторов в Петербурге женщина попала под трамвай

На проспекте Авиаконструкторов в Петербурге женщина попала под трамвай
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 июля, женщина попала под трамвай. Происшествие случилось на проспекте Авиаконструкторов. По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в Приморском районе Петербурга со всем случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов. Детали трагедии устанавливаются.

По словам очевидцев, шатающаяся женщина переходила дорогу на красный свет светофорами. На углу Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов ее сбил проезжающий мимо трамвай. Видео с места событий распространили горожане в своих социальных сетях.

Известно, что пострадавшую забрали на скорой, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в смертельной аварии в Колпино прокомментировал случившееся в суде.

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