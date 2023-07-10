На неделе в Петербурге перестанет работать 12 фонтанов

В Санкт-Петербурге с понедельника, 10 июля, стартует очередная волна закрытий фонтанов. До пятницы, 14 июля, для помывки и технического обслуживания перестанут работать сразу 12 фонтанов по всему городу на Неве.

В Зеленогорске 10 июля закроют фонтаны «‎Девочка с рыбкой» и второе сооружение на Приморском шоссе. Также с этого дня до 12 июля не будет работать фонтан в Петербурге на Крестовском проспекте.

Во вторник, 11 июля, ремонтные работы будут вестись на главном фонтане Московского парка Победы «Слава» и на фонтане по Вокзальной улице в Зеленогорске. С 11 по 13 июля будут приводить в порядок фонтан-маяк на Приморском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «‎Водоканал Санкт-Петербурга».

С 12 по 14 июля закроют фонтанный комплекс на Московской площади и фонтан в Зеленогорске на Приморском шоссе. В четверг, 13 июля, не будут работать два фонтана на аллее Смольного. В пятницу, 14 июля, ограничения затронут два других фонтана по этому же адресу.

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