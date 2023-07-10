Фонтан у Казанского собора неожиданно перестал работать

В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 10 июля, перестал работать фонтан возле Казанского собора. Здесь неожиданно засорились насосные фильтры, так что в настоящее время специалисты занимаются прочисткой сооружения.

По предварительным данным, работы по очистке фильтров фонтана планируют завершить уже сегодня до 18:00. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Туристам, которые сейчас изучают город на Неве, уже принесли извинения в ответственной службе. Гостям северной столицы России напоминают, что информацию о нерабочем фонтане возле Казанского собора стоит учитывать при планировании маршрутов. Также отмечается, что с 10 июля в городе не будут работать и некоторые другие фонтаны.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проспект Просвещения затопило из-за поломки рукава водоснабжения.