Петербурженку оштрафовали за оскорбление врача городской поликлиники

Жительница Санкт-Петербурга оскорбила врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 22». Тот не стал терпеть такое обращение к себе и обратился в правоохранительные органы, чтобы восстановить справедливость. По итогу 47-летней женщине выписали штраф.

В ходе разбирательства удалось установить все детали случившегося. Оказалось, что пациентка после получения направления на обследование при других сотрудниках больницы выругалась в адрес своего лечащего врача нецензурной бранью.

Против нее возбудили уголовное дело по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Мировой судья рассмотрел материалы дела и признал возмущенную пациентку виновной. Петербурженке выписали штраф в три тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Водоканал оштрафовали на полмиллиона за взятку инженеру.