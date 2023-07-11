В Петербурге Водоканал оштрафовали на полмиллиона за взятку инженеру

В Петербурге Водоканал оштрафовали на полмиллиона за взятку инженеру
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге филиал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» получил штраф на полмиллиона рублей. Причина такого решения — взятка в 450 тысяч рублей, которую инженер организации взял от стороннего лица.

Деньги были переданы Водоканалу от «ГК ИСНЕС» за подготовку, согласование и подписание исполнительной документации по якобы выполненным работам по строительству объектов в детском саду Василеостровского района. При этом фактически ничего выполнено не было.

На нарушения вышли правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело, по которому прошел суд. Решение о штрафе уже вступило в законную силу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Также взяткодатель и должностное лицо от Водоканала ранее получили обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга будут судить за обман замгендиректора и вымогательство 50 миллионов рублей.

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