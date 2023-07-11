Мишустин поручил закончить разработку проекта ВСМ Москва — Петербург до конца июля

В России продолжают обсуждать создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил доработать проект уже до конца июля текущего 2023 года.

Поручение было озвучено во вторник, 11 июля, по итогам стратегической сессии, посвященной опережающему развитию инфраструктуры. Соответствующая информация появилась в открытом доступе на портале Правительства Российской Федерации.

К концу второй декады июля должны проработать параметры проекта. За этот вопрос отвечают Минэкономразвития, ОАО «РЖД», АО «Группа “Синара”» и ПАО «Сбербанк».

Также отмечается, что к проекту могут привлечь внебюджетные источники финансирования. Этот вопрос будет обсуждаться при необходимости.

Ранее сообщалось, что между Санкт-Петербургом и крепостью Орешек наладили ежедневные рейсы на теплоходах.