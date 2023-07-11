Администрация Мариинской больницы Петербурга оправдалась за скандальное видео с пациентом

В Санкт-Петербурге распространилось видео с Мариинской больницы, на котором видно, как пациент валяется на полу посреди заведения и никто не обращает на него внимания. Пользователи сети обвинили сотрудников учреждения в бесчувствии. Те не стали молчать и все объяснили, но вину не признали.

Пациент отключился и рухнул на пол возле регистратуры. Он подошел к окошку, но так и не смог ничего объяснить из-за плохого самочувствия. Его засняли на видео другие пациенты. По их словам, мужчина был в нетрезвом состоянии.

Представители Мариинской больницы заявили, что ролик является фейком. В пресс-службе учреждения рассказали, что в больницу постоянно выходят бомжи, но на них не требуется обращать внимания, пишет «Мегаполис».

Бездействие сотрудников больницы сами представители признали законными. Объяснили все тем, что работники вели себя по инструкции. Несмотря на такой ответ, петербуржцы все еще возмущены происходящим.

Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали за оскорбление врача городской поликлиники.