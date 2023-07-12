Прокуратура начала проверку из-за побега школьницы от бабушки-опекуна

В Ленобласти прокуратура организовала проверку после побега из дома бабушки-опекуна 13-летней девочки. У сбежавшей из дома несовершеннолетней дома остался маленький брат.

Лужская городская прокуратура начала проверку после побега из дома 13-летней девочки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, вечером 11 июля подросток сбежала из дома в деревне Низовская вечером, где отдыхала с бабушкой-опекуном и восьмилетним братом. Что сподвигло ребенка покинуть дом — выяснят стражи порядка.

В настоящий момент младшего ребенка изъяли у опекуна и передали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Девочку-подростка ищут. Ранее семья стояла на учете в отделе опеки и попечительства администрации МО Гавань Петербурга.

Ранее в Петербурге на детской площадке задержали двух ранее судимых стрелков.