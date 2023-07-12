В Петербурге изменят график разводки мостов из-за подготовки к Главному военно-морскому параду

В Петербурге 30 июля состоится Главный военно-морской парад, однако ограничения для любителей гулять по городу ночь будут введены уже в ночь на 14 июля и на 16 июля.

В рамках подготовки к Главному военно-морскому параду в ночь на 14 июля и на 16 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены до 06.00 утра.

«Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00, Троицкий мост – с 01.20 до 06.00, Дворцовый мост будет разведен два раза – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, Благовещенский мост также разведут дважды – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00», — рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В этом году Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в День Военно-морского флота (ВМФ) России. Мероприятия запланированы как в самом Петербурге, так и Кронштадте.

Ранее стало известно, что нарушителей ПДД начнут ловить на Невском проспекте.