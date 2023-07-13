Поклонники не оценили итальянский образ молодящегося Киркорова

Король российской эстрады поделился фотографией своего модного образа, в котором прогуливался в Италии. Однако поклонники заметили, что стремящейся к молодости Киркоров выглядит все же довольно уставшим.

Популярный российский певец Филипп Киркоров прилетел в Италию на показ модного бренда Dolce&Gabbana, который известен тягой к роскоши и обилию вычурных деталей. Эпатажного Киркорова присутствовать на мероприятии лично попросили модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. И певец не отказался.

После Киркоров выложил в своих социальных сетях фотографию, где предстал перед подписчиками в блестящей футболке, джинсах с золотыми деталями и сумкой с пайетками. Как отмечает «ТаблоСМИ», подписчики не оценили весь блеск наряда. Они заметили, что молодящийся артист выглядит уставшим и все же постаревшим.