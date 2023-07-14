Петербуржцев ждет суббота под эгидой Латинской Америки

В Санкт-Петербурге в субботу, 15 июля, пройдет Фестиваль стран Латинской Америки. Мероприятие стартует с полудня в Никольских рядах и продлится весь день.

В мае 2023 года в городе на Неве прошли Дни стран Латинской Америки. Тогда удалось укрепить сотрудничество государств. Также упор был сделан на развитие коммуникации народов. Предстоящее мероприятие будет преследовать похожие цели: россиян погрузят в необычную атмосферу Южной Америки.

В северную столицу России на субботнее мероприятие приедут танцоры и музыканты из разных государств. Петербуржцы смогут посмотреть на развлекателей и самостоятельно испытать себя в чем-то подобном. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Отдельно горожан на вечер завлекают тем, что здесь удастся попробовать блюда латиноамериканской кухни.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о подготовке к саммиту Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге.