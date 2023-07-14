Африканских лидеров на саммите будут угощать конфетами со «‎вкусом Петербурга»

В Санкт-Петербурге готовятся к саммиту Россия — Африка, который пройдет 27 и 28 июля. Для глав делегаций африканских государств уже придумали подарки — музыкальный шкатулки с шоколадными конфетами, изготовленными в северной столице.

Уточняется, что представленные кондитерские изделия будут иметь «уникальный вкус Санкт-Петербурга»: ралине грильяж с черной смородиной и карельской солью. Об этом рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, пишет ТАСС.

Также для африканских лидеров подготовили и традиционные петербургские сувениры. С их помощью гостям города на Неве хотят привить любовь к российским традициям. Не обойдется и без культурной программы для иностранных политиков, ее уже активно готовят ответственные лица.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль стран Латинской Америки.