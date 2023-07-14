На набережной Лейтенанта Шмидта разгорелся серьезный пожар

На набережной Лейтенанта Шмидта разгорелся серьезный пожар
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Санкт-Петербурге под вечер пятницы, 14 июля, вспыхнул серьезный пожар в окрестностях набережной Лейтенанта Шмидта. В настоящее время на месте возгорания работают специалисты, но локализовать огонь еще не удалось. Улицы затянуло дымом.

Пожар разгорелся недалеко от исторического особняка В.Ф. Утемана. Фотографиями с места событий поделилась очевидцы случившегося в своих социальных сетях.

Причины возгорания еще не уточнялись. Подробности станут известны только после проведения всех необходимых экспертиз и проверок. Также нет данных о пострадавших в огне. Пока перед специалистами экстренных и спасательных служб стоит задача справиться в пожаром.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали пригородные электрички и поезда дальнего следования из-за поджога релейного шкафа Октябрьской железной дороги.

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