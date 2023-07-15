СК Петербурга разбирается с нападением собаки на девятилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство»‎ после нападения собаки на мальчика 2014 города рождения. Девятилетний ребенок серьезно пострадал от укусов отпущенного чужого питомца.

В ходе проверок удалось выяснить, что неустановленный мужчина, являясь владельцем собаки бурбуль, умышленно отпустил животное без специальных средств гулять. По итогу питомец породы-источника повышенной опасности набросился на ребенка, повалил его на землю и искусал.

Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится активное разбирательство.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Санкт-Петербурга получит 300 тысяч рублей компенсации за падение на льду.