В Петербурге пройдет череда гидравлических испытаний

В Санкт-Петербурге на следующей неделе с понедельника, 17 июля, по четверг, 20 июля, пройдет череда гидравлических испытаний. Всего запланировано восемь таких мероприятий.

Испытания на тепловых сетях пройдут в Кировском, Московском, Выборгском и Красносельском районах северной столицы. Они приурочены к подготовке к отопительному сезону, до старта которого остается не так много времени.

Гидравлические испытания в Петербурге будут проходить вплоть до 22 августа. Всего за период их должно оказаться 262. Теплосети проверяют на неисправности в 17 районах города на Неве и Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском и Всеволожском районах Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

На время испытаний горожанам следует соблюдать ряд правил. Нельзя пересекать границы огороженных мест и заходить или заезжать на места разлива воды.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге между Приморским шоссе и ЗСД трижды за ночь перекроют движение по КАД.