Пожилая петербурженка лишилась 3,6 млн рубелей из-за «сказок» о Центробанке

Жительница Невского района доверилась телефонным мошенникам, которые убедили пенсионерку перевести деньги на «безопасный счет» Центробанка. Сумма ущерба составила более 3,6 млн рублей.

В Петербурге полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 76-летнюю женщину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, неизвестные позвонили пенсионерке, чтобы предупредить — ее счет якобы взломали, кроме того, неизвестные пытались оформить на пострадавшую кредит.

Перепуганная пенсионерка, следуя указаниям «спасителей», сняла все свои деньги, а также оформила на себя кредиты. После она перевела на «безопасный счет» Центробанка более 3,6 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — отметили в полиции.

Ранее стало известно о новых типах мошенничества.