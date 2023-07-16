Пожилая петербурженка лишилась 3,6 млн рубелей из-за «сказок» о Центробанке

Пожилая петербурженка лишилась 3,6 млн рубелей из-за &#171;сказок&#187; о Центробанке
Фото: Baltphоto

Жительница Невского района доверилась телефонным мошенникам, которые убедили пенсионерку перевести деньги на «безопасный счет» Центробанка. Сумма ущерба составила более 3,6 млн рублей.

В Петербурге полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 76-летнюю женщину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, неизвестные позвонили пенсионерке, чтобы предупредить — ее счет якобы взломали, кроме того, неизвестные пытались оформить на пострадавшую кредит.

Перепуганная пенсионерка, следуя указаниям «спасителей», сняла все свои деньги, а также оформила на себя кредиты. После она перевела на «безопасный счет» Центробанка более 3,6 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — отметили в полиции.

Ранее стало известно о новых типах мошенничества.

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