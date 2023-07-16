Маленький ребенок попал в больницу после встречи с поездом в Карелии

Маленький ребенок попал в больницу после встречи с поездом в Карелии
Фото: Baltphoto

В Карелии ребенка задел поезд сообщением «Лодейное Поле — Сортавала». Четырехлетний мальчик шел вдоль путей вместе с родителями.

В Карелии следователи устанавливают причины травмирования четырехлетнего ребенка на железнодорожных путях. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, ребенок в настоящий момент находится в больнице.

Мальчик шел вместе родителей вдоль путей, когда навстречу поехал поезд. Машинист, заметив ребенка, подал звуковой сигнал и затормозил, однако локомотив все же задел ребенка. Малыш отделался ушибами, однако за его состоянием продолжают следить медики.

Ранее в МЧС рассказали, что ежедневно при купании на водоемах в России гибнут в среднем три или четыре ребенка. Смертельные происшествия происходят из-за недосмотра родителей.

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