Французская певица Джейн Биркин умерла в 76 лет

Исполнительница популярной песни «Je t’aime… moi non plus» Джейн Биркин скончалась у себя дома. Ее бездыханное тело обнаружила сиделка 76-летней женщины.

Французская актриса и певица Джейн Биркин скончалась в 76 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Тело женщины в своем доме обнаружила ее сиделка. Причины и подробности случившегося не раскрываются. Ранее певица отменила свои концерты в Париже из-за проблем со здоровьем.

Англо-французская актриса запомнилась зрителям своими ролями в картинах Бассейн» (1969), «Смерть на Ниле» (1978), «Зло под солнцем» (1982), «Пиратка» (1984) и в других. Ее роман с Сержем Генсбуром вылился в плодотворный творческий союз — одна из самых популярных песен «Je t’aime… moi non plus» была записана вместе с ним.

Ранее певица МакSим рассказала об алкогольной зависимости.