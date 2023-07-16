Автомобилистов предупредили об ограничениях на Васильевском острове из-за прорыва трубы

В Петербурге прорвало трубу с холодной водой на 14-ой линии Васильевского острова. Пока специалисты будут ликвидировать последствия аварии, автомобилисты не смогут проехать по улице.

Вечером 16 июля на горячую линию «Водоканал Санкт-Петербурга» обратились местные жители, которые заметили вытекание холодной воды на 14-ой линии Васильевского острова. Как рассказали в пресс-службе ведомства, диаметр нарушения составил 4,5 см.

«Обращаем внимание автомобилистов, что на время работ временно ограничено движение по одной полосе 14-й линии В.О. (участок от Малого пр. В.О. до Камской ул.)», — предупредили петербуржцев.

Отмечается также, что все абоненты снабжены холодной водой. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Ранее в Петербурге Водоканал оштрафовали на полмиллиона за взятку инженеру.