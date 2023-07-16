Автомобилистов предупредили об ограничениях на Васильевском острове из-за прорыва трубы

Автомобилистов предупредили об ограничениях на Васильевском острове из-за прорыва трубы
Фото: Baltphoto

В Петербурге прорвало трубу с холодной водой на 14-ой линии Васильевского острова. Пока специалисты будут ликвидировать последствия аварии, автомобилисты не смогут проехать по улице.

Вечером 16 июля на горячую линию «Водоканал Санкт-Петербурга» обратились местные жители, которые заметили вытекание холодной воды на 14-ой линии Васильевского острова. Как рассказали в пресс-службе ведомства, диаметр нарушения составил 4,5 см.

«Обращаем внимание автомобилистов, что на время работ временно ограничено движение по одной полосе 14-й линии В.О. (участок от Малого пр. В.О. до Камской ул.)», — предупредили петербуржцев.

Отмечается также, что все абоненты снабжены холодной водой. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Ранее в Петербурге Водоканал оштрафовали на полмиллиона за взятку инженеру.

новости СПб прорыв трубы транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобилистов предупредили об ограничениях на Васильевском острове из-за ...
В Казани после матча «Зенита» и ЦСКА в полицию попали почти 200 ...
В карьере у СНТ Черная речка нашли труп мужчины
Кинологи раскрыли секрет собачьего языка
Иностранные доли «Данона» и «Балтики» стали российскими
Пономарев раскритиковал игру «Зенита» против ЦСКА в матче за Суперкубок
Маленькая девочка упала в шахту лифта и погибла во Владикавказе
Полицейские выстрелами остановили пьяного автомобилиста на проспекте Ленина