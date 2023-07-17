Инвесторам-промышленникам предложили поторговаться за участок в Пушкине

В Пушкине планируют построить новое производственное предприятие на Восточном проспекте. За участок инвесторов заставят бороться с помощью торгов.

Земельный участок на Восточном проезде в Пушкине выставят на торги за право аренды- в городской администрации планируют за счет инвесторов построить здесь новое производственное предприятие. Ежегодно аренда будет приносить в бюджет города 5,1 млн рублей.

«Срок строительства для инвестора — 15 месяцев со дня заключения договора аренды. Срок действия договора аренды – 30 месяцев», — уточнили в Смольном.

Ранее стало известно, что в Петербурге построят два приюта для животных за 500 млн рублей. Реализовать проекты планируют к 2025 году. По проекту, в зданиях будет зона карантина, помывочная и зал, где будущие владельцы животных смогут познакомиться с питомцами.