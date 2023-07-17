Петербуржцев предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности во вторник, 18 июля. Осторожность следует соблюдать с 11 часов до 21 часа.

Весь день во вторник, 18 июля, в Петербурге будет бушевать ветер. Из-за этого в городе вводится «желтый» уровень погодной опасности. Как отмечают в Смольном, ограничения будут действовать с 11 часов до 21 часа.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска попасть в ДТП. Также соблюдать особую осторожность попросили и пешеходов.

Ранее в МЧС предупредили петербуржцев о буйстве ветра — его порывы в 15 м/с горожане «оценили» в понедельник, 17 июля. Волны по Невской губе Финского залива достигали метр в высоту.

Синоптик Александр Колесов объяснил такое резкое буйство погоды надвигающимся циклоном — он «подарит» Петербургу прохладу и дожди.