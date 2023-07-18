В Госдуме приняли закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет

Изменения не коснулись только возраста высших офицеров. Он все также составляет 70 лет.

В Госдуме в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о повышении на пять лет предельного срока пребывания в запасе некоторых категорий военнообязанных. Это касается солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Также поднимается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров – до 65 лет, для младших — 60, для прочих званий — 55 лет. Для высших возраст остается прежним, 70 лет.

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