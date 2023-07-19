На Выборгском шоссе шесть часов ликвидировали разлив кислоты

Последствия ЧП нейтрализованы. Экологии ничего не угрожает.

Аварийная бригада ГУП «Экострой», подведомственная комитету по природопользованию занималась ликвидацией разлива кислоты на Выборгском шоссе в Петербурге. На устранение последствий ЧП потребовалось порядка шести часов. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского ведомства.

Точный адрес места происшествия неизвестен, на кадрах, опубликованных комитетом, видно, как над деревьями образовалось желтое облако. Опасная зона была засыпана песком, предварительно дезактивирована содой. После отходы собрали и утилизировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге признали приоритетным проект экологической модернизации котельных. Отмечается, что все городские угольные и мазутные котельные должны перевести на экологичные и эффективные виды топлива до конца 2023 года.