Боллоев стал президентом «Балтики»: вернется ли пиво на стадионы

Сыграть на руку может и поддержка местных пивоварен в рамках импортозамещения. Они не смогут добиться разрешения без влиятельной фигуры.

Новым президентом «Балтики» стал Таймураз Боллоев. Стоило ему уйти из пивоваренной отрасли, как почти сразу ввели запрет на продажу алкоголя на стадионах. Возможно, теперь правила изменятся.

Как сообщает «Мойка78», продавать алкоголь на стадионах запретили в 2005 году. Вопрос начали обсуждать сразу же, как Боллоев покинул «Балтику». Теперь он вернулся, вместе со своим административным ресурсом. Возможно, запрет снимут спустя 18 лет. Например, с Росгвардией проблем возникнуть не должно: бизнесмен и его «БТК Групп» обеспечивает силовиков обмундированием. К тому же, агрессивные футбольные хулиганы, противники Fan ID, больше не посещают игры. Спокойным болельщикам можно и дать выпить.

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