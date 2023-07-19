Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили под домашний арест

Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили под домашний арест
Фото: Baltphoto

Решение вынес Мещанский суд Москвы. Дело завели по факту хищений.

Бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 сентября. Ранее он был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает телеканал «78» из зала суда, дело завели по факту хищений на строительных подрядах. Ущерб оценивается в три миллиарда рублей. Дело по части 4 статьи 159 УК РФ ведет следственный департамент МВД России. Материалы передали в Мещанский суд Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев задержан по делу о мошенничестве. В понедельник, 17 июля, петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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