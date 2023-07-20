В декабре в Петербурге приступят к строительству Большого Смоленского моста

В Петербурге впервые спустя 40 лет решили построить новый разводной мост через Неву. Большой Смоленский мост пообещали начать строить уже в декабре текущего года.

Большой Смоленский мост начнут строить в декабре 2023 года. Как отметили в Смольном, в настоящий момент проект переправы направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Мост появится между Володарским мостом и мостом Александра Невского.

По проекту переправа будет включать шесть полос — по три в каждую сторону. При этом по мосту также будут ходить трамваи, предусмотрят пешеходные и велодорожки. Мост будет разводным — специалисты предусмотрят двукрылую разводную систему.

В настоящий момент проводятся общественные обсуждения проекта — все желающие могут оставить свои предложения.

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