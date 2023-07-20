Для жителей заблокированных саммитом Шушар пустят дополнительные электрички

В Петербурге 27-28 июля пройдут саммит «Россия — Африка», на который приедут важные гости из соседних стран, а также президент Владимир Путин. В дни проведения мероприятий в поселке Шушары перекроют некоторые выезды, из-за чего местным жителям предложили добираться до пункта назначения на электричках.

На Витебском направлении 27 и 28 июля будут курсировать дополнительные пригородные пассажирские поезда. Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, из-за саммита «Россия — Африка» будет увеличено количество электричек из Петербурга в Павловск с остановкой в Шушарах. Курсировать будут как поезда «Стандарт», так и «Комфорт».

Напомним, что в поселке будет ограничен выезд с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Мероприятие пройдет в КВЦ «Экспофорум», который находится как раз в Шушарах.