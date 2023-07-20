Полицейские в России стали чаще раскрывать тяжкие преступления

Полицейские в России стали чаще раскрывать тяжкие преступления
Фото: Baltphoto

Полицейские достигли исторического максимума по уровню раскрываемости убийств и покушений на убийство. При этом в России в целом снизился уровень преступности.

В России в период с января по июнь было зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем в тот же период прошлого года. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб от преступлений также снизился 42,5%.

Однако полицейские не остались без работы. Так, в стране продолжают раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления. Как отметили в пресс-службе ведомства, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Также в 90% случаев раскрываются преступления, связанные с изнасилованием, причинением тяжкого вреда здоровью и разбоями.

Ранее стало известно, что иностранная преступность в Петербурге снизилась почти на 8%.

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