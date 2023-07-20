Дизельный проезд открыли для автомобилистов после капремонта

Дизельный проезд открыли для автомобилистов после капремонта
Фото: Baltphoto

На Дизельном проезде в Московском районе открыли движение после проведенного капитального ремонта. Работы начались еще в октябре прошлого года.

Петербуржцы снова могут ездить по Дизельному проезду, который проходит в Московском районе. Трасса была недоступна с октября 2022 года из-за капитального ремонта, однако в настоящий момент все ограничения сняты.

Как рассказали в городской администрации, дорожники поменяли здесь 1,38 км трехслойного асфальтобетонного покрытия, а также расширили дорогу с двух до четырех полос, что увеличило пропускную способность проезда.

Ранее местные жители жаловались на сезонное подтопление проезжей части — огромные лужи не давали проехать владельцам квартир в домах на Дизельном проезде и Среднерогатской улице.

Ранее в Петербурге по нацпроекту отремонтировали шесть дорог.

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