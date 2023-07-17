В Петербурге по нацпроекту отремонтировали шесть дорог

В Петербурге по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали несколько набережных и улиц. Всего в городе планируют обновить 130 км дорог.

В Петербурге продолжается традиционный летний ремонт дорог. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в городе обновили асфальт на Пироговской набережной, рабочим остается только заменить люки и тротуары. Кроме того, асфальт уложили на Ушаковской, Выборгской и Арсенальной набережных. Все они позволяют добраться на Приморский проспект и Приморское шоссе, а также на ЗСД.

Также благодаря нацпроекту реализованы работы на Приморском проспекте и улице Коллонтай — дорожники в настоящий момент приступили к ремонту тротуаров, однако это не помешало открыть движение по трассам. Всего в Петербурге планируют привести в порядок 130 км дорог.