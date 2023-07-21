Грабитель в Петербурге отобрал у школьного учителя цепочку за 165 тысяч рублей

Полицейские задержали 33-летнего жителя Самарской области, которого подозревают в нападении на школьного учителя. Злоумышленник похитил у потерпевшего цепочку, которая стоит 165 тысяч рублей.

В поселке Ленсоветовский полицейские задержали подозреваемого в разбое мужчину. Так, 16 июля к стражам порядка обратился 32-летний учитель школы с заявлением о нападении. Потерпевший ночью гулял у дома 34 по проспекту Просвещения, когда на него напали — злоумышленник отнял золотую цепочку, стоимость которой составляет 165 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В настоящий момент фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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