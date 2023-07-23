Петербуржцы стали чаще интересоваться готовым бизнесом

Особенно это затронуло готовые интернет-магазины. Прирост составил 161%.

В России активность предпринимателей увеличилась на 12% по результатам первого полугодия сравнительно с показателями 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, полученные с помощью исследований, проведенных IT-компаниями.

По данным «Делового Петербурга», с января наиболее часто открывали магазины одежды (12% от общего числа), торговые точки «у дома» (9%), продуктовые лавки (6%), киоски с уличной едой (5%) и цветочные магазины (4%). Малый бизнес в среднем стал получать на 12%, средний чек увеличился на 9%. В Северной столице на 12% вырос спрос на приобретение готового бизнеса. На интернет-магазины «под ключ» заинтересованность увеличилась на 161%.

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